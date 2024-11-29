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В Италии проходит всеобщая забастовка

В Италии проходит всеобщая забастовка
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Жители Италии вышли в пятницу на всеобщую забастовку с требованием повысить зарплаты и увеличить вложения в социальную сферу, сообщает агентство ANSA.

Сотрудники государственного и частного секторов намерены бастовать в течение восьми часов.

В транспортной отрасли по распоряжению итальянского министра инфраструктуры Маттео Сальвини забастовка ограничится четырьмя часами. Так, водный транспорт, автобусы, метро и трамваи прервут работу всего с 9:00 до 13:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 по московскому).

Авиасообщение приостановят с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 12:00 до 16:00 по московскому). В этот временной промежуток не будут работать и пожарные.

При этом забастовка не затронет железнодорожное сообщение. Всего по всей Италии в пятницу запланированы 43 акции протеста.

Накануне Итальянский союз труда и Всеобщая итальянская конфедерация труда призвали граждан выйти на забастовку с требованием повысить зарплаты, увеличить финансирование здравоохранения, образования, государственных услуг, а также вложение средств в промышленность.

Италия
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