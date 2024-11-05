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Бастовавшие сотрудники согласились на условия Boeing

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) ратифицировали новое коллективное соглашение с американской Boeing Co., передает Associated Press.

Авиастроительный гигант предлагал повышение зарплат на 38% в течение четырех лет и единовременную выплату $12 тыс. каждому сотруднику. Эти условия поддержали 59% голосовавших.

Таким образом, средний размер оплаты труда машинистов Boeing вырастет до $119,309 с $75,608 тыс. в год.

При этом компания отказалась вернуть традиционную пенсионную программу, замороженную около десяти лет назад.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тыс. сотрудников Boeing, которые бастовали с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз работников компании.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Теперь компания сможет его возобновить, сотрудники вернутся на работу с 6 по 12 ноября.

Впрочем, на возобновление выпуска может потребоваться "пара недель", заявлял глава Boeing Келли Ортберг. Отчасти это связано с тем, что некоторым работникам может понадобиться переподготовка.

Boeing
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