ВКС РФ атаковали боевиков, которые перешли в наступление на севере Сирии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Авиация РФ поддерживает армию Сирии и наносит удары по боевикам, которые ведут наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, заявили российские военные в пятницу.

"Оказывая поддержку Сирийской арабской армии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов. За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков", - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (структура в составе российской военной группировки в Сирии) Олег Игнасюк.

"Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб", - сказал он.

"Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается", - сообщил Игнасюк.

Накануне Игнасюк заявил, что армия Сирии ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России, за сутки уничтожены не менее 400 боевиков.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.