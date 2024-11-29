Сирийская армия наращивает присутствие в Алеппо и Идлибе

Военные заявили, что отбили у боевиков ключевые позиции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сирийская армия в пятницу заявила, что перебросила дополнительные силы на ряд направлений в провинциях Алеппо и Идлиб для борьбы против антиправительственных группировок, сообщает телеканал "Аль-Майядин" со ссылкой на заявление сирийских военных.

В армии пояснили, что это сделано, "чтобы предотвратить дальнейшие прорывы". Кроме того, по данным телеканала, военные заверили, что за пятницу выбили бойцов антиправительственных формирований из ряда ключевых позиций в обеих провинциях.

"Сирийская армия успешно восстановила контроль над несколькими пунктами в Алеппо и Идлибе", - информирует телеканал вечером в пятницу.

По данным сирийской армии, военнослужащие страны ликвидировали и ранили сотни бойцов антиправительственных группировок, уничтожили десятки их транспортных средств, а также сбили 17 БПЛА.

Кроме того, отмечает "Аль-Маядин", сирийские военные стремятся нарушить линии снабжения антиправительственных сил. Это снабжение, по данным военных, осуществляется из Турции.

Контрнаступление сирийской армии, сообщает телеканал, сопровождалось "шквалом ракетных ударов по штаб-квартире объединенного оперативного штаба боевиков, возглавляемого представителями террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ)".

В четверг и пятницу сирийские и турецкие СМИ сообщали о боях вооруженных сил Сирии с антиправительственными формированиями в провинциях Алеппо и Идлиб.

Активные бои шли в провинции Алеппо - в районе городов Анадан и Хан аль-Асал, соответственно севернее и западнее административного центра провинции. Сирийская авиация атаковала командный пункт врага на окраине города Мари на севере провинции Алеппо, нанеся серьезный ущерб антиправительственным силам, отмечает "Аль-Маядин".

В провинции Идлиб, по информации телеканала, группировки не смогли продвинуться дальше к международному шоссе M5, которое соединяет Дамаск и Алеппо. Сирийская оппозиция также пытается пробиться к деревне Хан ас-Сабиль, но его удерживают войска.

В четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк сообщил, что незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб.