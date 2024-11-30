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"Всемирная центральная кухня" приостанавливает работу в секторе Газа

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Базирующаяся в США гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" приостановит свою деятельность в секторе Газа в связи с гибелью трех сотрудников от израильского авиаудара, сообщается на сайте организации в субботу.

"В настоящее время "Всемирная центральная кухня" приостанавливает операции в секторе Газа", - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что не имеют информации израильской стороны о том, что кто-то из погибших сотрудников мог быть вовлечен в атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по автомобилю, в котором находились трое работников "Всемирной центральной кухни". В ЦАХАЛ заявили, что таким образом ликвидировали сотрудника организации, который был "террористом" и принимал участие в нападении на Израиль.

Это не первый подобный случай, происходящий с сотрудниками "Всемирной центральной кухни". В апреле этого года семь сотрудников организации стали жертвами израильского удара, среди них были граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с американским и канадским гражданствами.

Благотворительная организация "Всемирная центральная кухня" работает с 2010 года, ее основатель - известный американский шеф-повар Хосе Андрес.

ООН Всемирная центральная кухня сектор Газа Израиль
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