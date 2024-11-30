Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в случае создания альтернативы доллару

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - США могут ввести пошлины против стран БРИКС, если они попытаются создать альтернативную доллару валюту, заявил в субботу избранный президент США Дональд Трамп.

"Мы требуем того, чтобы эти страны дали обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту в качестве замены могучего американского доллара, или их ждут 100-процентные пошлины", - написал он в социальной сети Truth Social.

Он предположил, что страны БРИКС не смогут заменить доллар в международной торговле, добавив, что любое государство, которое попытается это сделать, может "попрощаться с Америкой".

В октябре на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение не отказывается и не борется с долларом, но подчеркнул, что "если нам не дают с ним работать, что же делать: мы тогда вынуждены искать другие альтернативы".