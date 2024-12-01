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МВД Грузии заявило о пяти пострадавших в ходе протестов в Тбилиси полицейских

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Пять полицейских пострадали за последние часы от рук участников акции протеста в Тбилиси против приостановки евроинтеграции Грузии, заявил в воскресенье вечером замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге.

"Определенная часть участников акции, как и в предыдущие дни, сегодня продолжает насильственные действия. В течение нескольких часов общественность ясно видела непрерывные нападения на полицию со стороны агрессивных групп", - сказал он.

По словам Дарахвелидзе, сотрудники полиции пытаются с помощью водометов дать отпор агрессивно настроенным демонстрантам, но насильственные действия с их стороны не прекращаются.

Он добавил, что протестующие разбивали окна парламента Грузии камнями и другими тяжелыми предметами, после чего бросали внутрь легковоспламеняющиеся вещества и запускали туда пиротехнику.

Кроме того, замминистра указал на тот факт, что на протестной акции замечены малолетние дети. Он подчеркнул, что проходящие в Тбилиси в последние дни акции много раз выходили за рамки мирного собрания и принимали насильственный характер, следовательно, присутствующие на них дети находятся в опасности.

"Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить несовершеннолетних от агрессивной среды", - сказал замглавы МВД Грузии.

Дарахвелидзе также призвал манифестантов прекратить противозаконные действия, в противном случае полиция примет соответствующие меры.

Тбилиси Александр Дарахвелидзе Грузия
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