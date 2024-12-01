В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси группы из числа участников акции протеста, проходящей перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в воскресенье вечером, вновь стали запускать в сторону окон и внутреннего двора высшего законодательного органа пиротехнику и камни, передает корреспондент "Интерфакса".

Сотрудники МВД, защищаясь от ударов камней щитами, пытаются не подпускать агрессивных молодых людей к стенам здания. Периодически полиция, используя пожарный рукав, обливает приближающихся протестующих водой.

Со своей стороны, участники акции пытаются ослеплять правоохранителей лазерными указками, непрерывно запускают пиротехнику в сторону окон парламента, кидают камни.

В эти минуты на прилегающих к зданию парламента улицах мобилизованы подразделения полиции и спецназа МВД. Со стороны митингующих в адрес полицейских звучат оскорбления.

Ранее в воскресенье вечером начальник департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе призвал участников акции протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели "выражать свой протест в рамках, предусмотренных законом".