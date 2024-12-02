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Одного из лидеров грузинской оппозиции Джапаридзе освободили после допроса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Зураб Джапаридзе, которого несколько часов назад задержала полиция в Тбилиси, освобожден.

"Меня и еще нескольких участников акции протеста задержали утром по обвинению в незаконном перекрытии автодороги. После допроса меня освободили. Никакого насилия в отношении меня со стороны полиции не было", - сказал журналистам Джапаридзе.

По его словам, насилием и задержанием власти не смогут заглушить движение протеста.

"Никто не боится их задержаний, а протест будет доведен до конца, пока не назначат новые парламентские выборы", - сказал Джапаридзе.

Ранее в октябре Джапаридзе был избран от "Коалиции за перемены" депутатом парламента Грузии, однако отказался от мандата народного избранника в знак протеста против итогов парламентских выборов.

16 ноября ЦИК Грузии на заседании утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 депутатских мандатов (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 депутатских мандатов (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 депутатских мандатов (8,81%), "За Грузию" (7,78%) - 12 депутатских мандатов.

Все оппозиционные партии отказываются брать эти мандаты, так как, по их утверждению, выборы были сфальсифицированы властями.

При этом, по заявлению Центральной избирательной комиссии, на выборах не был зафиксированы факты серьезных нарушений.

Грузия Зураб Джапаридзе
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