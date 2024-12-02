Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ МВД Грузии двинулся со стороны площади Свободы в Тбилиси в сторону проспекта Руставели, где перед зданием парламента проходит акция протеста, и приступил к вытеснению протестующих.

Также полиция вытесняет протестующих с прилегающих к парламенту улиц.

Полиция применяет водомет против демонстрантов, не желающих отходить от здания парламента на проспекте Руставели, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Грузинская полиция в понедельник в отличие от предыдущих дней не позволяет протестующим сооружать баррикады. Кроме того, полицейские задерживают наиболее активных участников акции, стреляют из ружей капсулами со слезоточивым газом.

Полиция начала действовать после того, как участники акции непрерывно продолжали кидать в полицейских и в здание парламента различные предметы и пиротехнику.

До начала активных действия МВД Грузии заявило, что лица, собравшиеся на акцию протеста в понедельник перед парламентом, выходят за рамки закона, забрасывая полицейских различными предметами, камнями и пиротехникой.

В распространенном вечером в понедельник заявлении МВД предупредило, что против правонарушителей полицией будут применены спецсредства, допустимые законом, чтобы освободить территорию перед парламентом.

Протесты в Тбилиси продолжаются несколько дней после решения правящей партии "Грузинской мечты" приостановить переговоры по членству Грузии в Евросоюзе на четыре года.