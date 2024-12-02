В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в понедельник задержала в Тбилиси одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе, сообщают грузинские СМИ.

Джапаридзе был задержан на проспекте Чавчавадзе при попытке перекрыть вместе с несколькими своими сторонниками автомобильное движение.

В октябре он был избран депутатом парламента, однако отказался от депутатского мандата, между тем пока парламент не удовлетворил его заявления.

Протестные акции продолжаются в Грузии несколько дней, они начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз.