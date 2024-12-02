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В ЕК заявили, что санкции США против Газпромбанка не повлияли на снабжение ЕС газом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американские санкции против Газпромбанка не повлияли на снабжение Евросоюза газом, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"В настоящий момент мы не видим проблем с безопасностью поставок. Мы поддерживаем контакт с нашими американскими коллегами", - сказала она на брифинге.

При этом она подтвердила, что в целом курс новой Еврокомиссии в отношении российского газового импорта остается прежним.

"Мы ясно заявляем, что нам не нужен российский газ в ЕС. Наш приоритет в том, чтобы помочь государствам-членам диверсифицировать источники снабжения", - отметила Итконен.

Газпромбанк Евросоюз США Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен
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