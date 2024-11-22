Глава МИД Венгрии обсудил с первым замминистра энергетики России поставки газа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился с первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным в Стамбуле для обсуждения ситуации с поставками газа после введения США санкций против "Газпромбанка".

"Вместе с Павлом Сорокиным, первым замминистра энергетики России, мы рассмотрели ситуацию с поставками газа и подтвердили, что продолжим сотрудничать ради безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал он в соцсети.

Газпромбанк попал под санкции Минфина США 21 ноября вместе с десятками других российских банков. Когда об этом стало известно, Сийярто заявил, что Будапешт пытается определить, как новые санкции США могут повлиять на энергоснабжение Венгрии.

22 ноября министр заявил, что видит в этих санкциях угрозу энергобезопасности Венгрии: "Санкции против Газпромбанка - это сознательная попытка поставить в сложное положение ряд стран Центральной Европы". В тот же день он обсудил в Стамбуле эту проблему с министрами энергетики Азербайджана, Турции и Болгарии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль воспринимает санкции как попытку США помешать поставкам российского газа в Европу, и Россия будет принимать контрмеры.