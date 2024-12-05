Новак сообщил об усилиях сохранить поставки российского газа на фоне санкций против ГПБ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжает работу с партнерами по продолжению поставок газа потребителям на фоне введения санкций в отношении Газпромбанка, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы работаем над этим вопросом, не хочу конкретику говорить, но в целом, идет работа. Приезжал министр Венгрии, обсуждали эти вопросы, работают компании между собой", - ответил он на вопрос, найдена ли форма расчетов за газ после введения санкций США в отношении Газпромбанка.

"Мы все заинтересованы, чтобы сотрудничество продолжалось", - заявил Новак, отвечая, продолжатся ли поставки.