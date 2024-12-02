Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в нарушении перемирия и пообещал жесткий ответ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что движение "Хезболла" допустило серьезное нарушение режима прекращения огня, которое не останется без ответа.

"Огонь, который движение "Хезболла" открывало по Мазарии-Шабъе, является серьезным нарушением огня, и Израиль решительно ответит", - приводит The Times of Israel слова премьера.

"Мы решительно настроены на соблюдение перемирия и на ответные действия в случае любых нарушений со стороны "Хезболлы". Небольшие нарушения будут считаться крупными", - разъяснил Нетаньяху.

Мазария-Шабъа - спорная территория, расположена в северной части Голанских высот.

Ранее в понедельник "Хезболла", впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня, объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.