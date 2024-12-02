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"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в понедельник, впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня, объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба, сообщает телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на заявление движения.

"Исламское сопротивление в понедельник вечером предприняло начальные ответные действия в рамках самообороны. Их целью стал принадлежащий израильской армии объект Рувайсат аль-Алам на оккупированных ливанских холмах Кфар-Шуба", - говорится в заявлении "Хезболлы".

В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня". В частности, по данным "Хезболлы", израильская армия в понедельник "активизировала нападения на южный Ливан и долину Бекаа, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили ранения".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Хезболла Израиль
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