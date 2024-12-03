В Израиле пообещали ответить на нарушение перемирия не "Хезболле", а всему Ливану

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные нанесут удары не только по позициям движения "Хезболла", а по всему ливанскому государству, если режим прекращения огня будет нарушен, сообщает The Times of Israel.

"Если соглашение не будет выполнено, то реальность очевидна. Во-первых, если мы вернемся к войне, мы будем действовать решительно, мы зайдем глубже в Ливан, и, самое главное, что они должны знать: мы не будем воспринимать государство Ливан как не имеющее отношения к происходящему", - сказал он.

Министр предупредил, что в случае нарушения перемирия, ЦАХАЛ "не будет делать различий между государством Ливан и "Хезболлой"".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

2 декабря "Хезболла", впервые после заключения с Израилем соглашения, объявила об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом "на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня".

До этого израильские военные нанесли несколько ударов в Ливане по бойцам движения "Хезболла", нарушившим, по мнению Израиля, соглашение о прекращении огня.