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В МВД Грузии заявили, что полиция была вынуждена применить силу против протестующих

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полиция была вынуждена в понедельник вечером применить пропорциональную силу против агрессивных групп участников акции протеста в понедельник вечером, так как акция с самого начала приняла насильственный характер, заявил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"Участники акции начали стрелять пиротехнику, бросать предметы, оскорблять полицейских, из-за чего мы были вынуждены применить пропорциональную силу против демонстрантов", - сказал он.

По его словам, в последние дни сотрудники полиции терпели непрерывное насилие со стороны агрессивных групп участников акции, более ста полицейских в эти дни пострадали, получили серьезные травмы, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

Спецназ МВД Грузии в понедельник вечером оттеснил протестующих от здания парламента на проспекте Руставели, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Участники акции отошли дальше по проспекту Руставели, где развели костер. При этом протестующие продолжают обстреливать бойцов спецназа МВД петардами.

Грузия
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