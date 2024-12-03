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СМИ сообщили о прекращении продажи пиротехники в Грузии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии массово опечатывают магазины пиротехники, сообщают грузинские СМИ.

Телеканал "Мтавари архи" рассказал, что в помещения, где ведется торговля пиротехникой, 2 декабря стали приходить сотрудники Службы доходов Минфина и проводить опись товара. Со слов менеджеров магазинов и продавцов, представители Службы доходов заявили, что ограничения продлятся до тех пор, пока в стране продолжаются акции протеста, а после продажа этой продукции вновь будет разрешена.

По данным "Мтавари архи", МВД начало составлять списки тех лиц, кто занимается ввозом в страну и продажей таких товаров, как респираторы, каски и так далее.

Телеканал "ТВ Пирвели" сообщил, что на одном из крупнейших рынков в Тбилиси - рынке Лило опечатаны магазины пиротехники и склады.

В Тбилиси продолжаются протесты оппозиции. Сообщалось, что демонстранты используют против полиции пиротехнику.

Протесты в Тбилиси

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Минфин МВД Тбилиси Грузия
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