Премьер Грузии назвал внешнеполитическим приоритетом страны ее интеграцию в ЕС

Ираклий Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом при Дональде Трампе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Главным внешнеполитическим приоритетом Грузии является интеграция в Евросоюз, заявил в понедельник грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на первом заседании нового правительства.

"Согласно нашей правительственной программе, к 2028 году Грузия должна выполнить более чем 90% взятых обязательств по ассоциированию в Евросоюз и свободной торговле, и эти обязательства обязательно будут выполнены", - сказал Кобахидзе.

Он выразил надежду на существенную перезагрузку отношений Грузии с Евросоюзом и США. "20 января состоится инаугурация президента США Дональда Трампа, соответственно у США и Евросоюза будет новый лидер, в условиях которого, мы думаем, перезагрузка отношений возможна", - сказал Кобахидзе.

По его мнению, ухудшение отношений с Западом произошло не по вине Грузии.

Кобахидзе также заявил о готовности к дискуссии с участниками проходящих в последние дни акций протеста в стране. "Сегодня мы открыты к дискуссии с любым искренним человеком по любому вопросу, связанному с нашим заявлением о временной приостановке переговоров по членству в Евросоюз", - сказал премьер.

Говоря про акции протеста в Тбилиси, он заявил, что это "заранее прописанный план", в который было включено иностранное финансирование. "Ответственность за происходящие беспорядки ложится на радикальные оппозиционные партии, которые вчера открыто заявили, что именно они стоят за этим координированным насилием, которое называется посягательство на конституционный строй", - добавил Кобахидзе.

Протестные акции продолжаются в Грузии несколько дней, они начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз.