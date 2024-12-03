Испанию в октябре посетили 8,96 млн туристов, на 9,5% больше, чем годом ранее

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Число посетивших Испанию иностранных туристов в октябре выросло на 9,5% в годовом выражении, до 8,96 млн человек, сообщило национальное статистическое управление INE.

Это рекордный показатель для октября за всю историю наблюдений, то есть с 1995 года.

Больше всего туристов в позапрошлом месяце прибыло из Великобритании - 1,79 млн (+4,8% по сравнению с октябрем 2023 года), второе место заняла Германия (1,3 млн, +14% г/г), третье - Франция (1,16 млн, +16,7% г/г).

Прирост числа гостей из "других стран Европы" (категория, в которую с марта 2022 года входит Россия) составил 14,7%, до 817,28 тыс. человек.

Воздушным транспортом в Испанию в октябре прибыло 7,49 млн туристов (+7,8% г/г), автомобильным - 1,19 млн (+17,7%), водным - 265,48 тыс. (+30,7%), железнодорожным - 27,18 тыс. (-2,5%).

Больше всего туристов приняла Каталония (20,4% от общего числа), далее следуют Балеарские острова (17,8%) и Андалусия (15,3%).

Общие расходы гостей страны выросли на 15,5% в годовом выражении, до 11,9 млрд евро, или в среднем 1,327 тыс. евро на человека. На туризм приходится 12-13% испанского ВВП.

В январе-октябре турпоток в Испанию увеличился на 10,8%, примерно до 82,9 млн человек.