Барселона с 1 апреля снова повысит туристический налог

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Барселона с 1 апреля повышает туристический налог, теперь за недельное пребывание в пятизвездочном отеле туристы должны будут заплатить почти 44 евро на человека помимо стоимости размещения, сообщают испанские СМИ.

В городе действует несколько разных сборов с туристов, которые суммируются. Так, региональный налог зависит от типа размещения: для пятизвездочных отелей он составляет 3,5 евро в сутки, для четырехзвездочных отелей - 1,7 евро, для частного жилья, снятого через Airbnb - 2,25 евро, для остальных объектов - 1 евро.

Помимо регионального налога действует еще городской, который постоянно повышается. В апреле 2023 года он вырос с 1,75 до 2,75 евро, а с 1 апреля 2024 года будет повышен еще раз, до 3,25 евро.

Для пассажиров круизных судов также действует специальный налог. Если они проводят в городе меньше 12 часов, то платят 3 евро, а если больше - 2.

Суммарно после повышения с 1 апреля постояльцам отеля 5* в Барселоне придется заплатить 6,75 евро за сутки пребывания в городе, 4* - почти 5 евро. Постояльцы квартир будут платить 5,5 евро. Те, кто прибывает в город на круизных судах на один день, будут платить 6,25 евро.

Власти Барселоны заявили, что повышение туристических налогов направлено на привлечение в город более "качественного" туризма. Сейчас ежегодно сюда приезжают около 32 млн туристов в год, многие из которых - на круизных лайнерах.

"Наша цель больше не массовый, а качественный туризм, который увеличивает доходы города. Показатели турпотока допандемийного 2019 года в Барселоне уже превышены, но не по количеству туристов, а по доходу от туризма", - заявил заммэра города Хайме Коллбони.

В 2024 году туристические сборы должны принести Барселоне 100 млн евро, которые будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры города, включая дороги, общественный транспорт и эскалаторы.