Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Барселона с 1 апреля снова повысит туристический налог

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Барселона с 1 апреля повышает туристический налог, теперь за недельное пребывание в пятизвездочном отеле туристы должны будут заплатить почти 44 евро на человека помимо стоимости размещения, сообщают испанские СМИ.

В городе действует несколько разных сборов с туристов, которые суммируются. Так, региональный налог зависит от типа размещения: для пятизвездочных отелей он составляет 3,5 евро в сутки, для четырехзвездочных отелей - 1,7 евро, для частного жилья, снятого через Airbnb - 2,25 евро, для остальных объектов - 1 евро.

Помимо регионального налога действует еще городской, который постоянно повышается. В апреле 2023 года он вырос с 1,75 до 2,75 евро, а с 1 апреля 2024 года будет повышен еще раз, до 3,25 евро.

Для пассажиров круизных судов также действует специальный налог. Если они проводят в городе меньше 12 часов, то платят 3 евро, а если больше - 2.

Суммарно после повышения с 1 апреля постояльцам отеля 5* в Барселоне придется заплатить 6,75 евро за сутки пребывания в городе, 4* - почти 5 евро. Постояльцы квартир будут платить 5,5 евро. Те, кто прибывает в город на круизных судах на один день, будут платить 6,25 евро.

Власти Барселоны заявили, что повышение туристических налогов направлено на привлечение в город более "качественного" туризма. Сейчас ежегодно сюда приезжают около 32 млн туристов в год, многие из которых - на круизных лайнерах.

"Наша цель больше не массовый, а качественный туризм, который увеличивает доходы города. Показатели турпотока допандемийного 2019 года в Барселоне уже превышены, но не по количеству туристов, а по доходу от туризма", - заявил заммэра города Хайме Коллбони.

В 2024 году туристические сборы должны принести Барселоне 100 млн евро, которые будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры города, включая дороги, общественный транспорт и эскалаторы.

Барселона Airbnb Хайме Коллбони Каталония Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Польши приостановили все учения после гибели пятого за месяц военного

Власти Польши приостановили все учения после гибели пятого за месяц военного

Что случилось этой ночью: среда, 27 марта

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Судья по "делу Сторми Дэниелс" запретил Трампу публично высказываться о свидетелях

Судья по "делу Сторми Дэниелс" запретил Трампу публично высказываться о свидетелях

Сборные Франции и Чили минутой молчания почтили память жертв теракта в РФ

Племянник Кеннеди объявил Николь Шанахан своим кандидатом на пост вице-президента

Племянник Кеннеди объявил Николь Шанахан своим кандидатом на пост вице-президента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });