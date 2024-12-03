Южнокорейская вона подешевела к доллару США до минимума за два года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейская вона дешевеет к доллару США на новостях о введении в стране военного положения.

К 18:42 по Москве доллар торговался на уровне 1435,12 воны, вона подешевела на 2,11%, а ранее в ходе торгов снижение превышало 2,5%. Вона в паре с долларом обновила минимум с октября 2022 года.

Цена бумаг индексного фонда iShares MSCI South Korea ETF, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок Южной Кореи, упала более чем на 5%.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Деятельность парламента, региональных органов власти, политических партий запрещена. Также ограничена работа самих СМИ - печатных, радио и телевидения. Бастовавшим врачам велено вернуться к работе в течение 48 часов.

Решение президента было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.