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Спецназ в Тбилиси вытеснил протестующих с территории у парламента

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Территория вблизи здания парламента Грузии в Тбилиси полностью очищена спецназом от участников акции протеста.

Полиция начала активные действия после требования в адрес собравшихся перед парламентом граждан разойтись.

Ранее МВД Грузии распространило заявление, согласно которому участники акции протеста у здания парламента своими провокационными действиями вышли за рамки закона, в связи с чем против них будут применены соответствующие меры с использованием спецсредств.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия
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