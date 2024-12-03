Спецназ в Тбилиси вытеснил протестующих с территории у парламента

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Территория вблизи здания парламента Грузии в Тбилиси полностью очищена спецназом от участников акции протеста.

Полиция начала активные действия после требования в адрес собравшихся перед парламентом граждан разойтись.

Ранее МВД Грузии распространило заявление, согласно которому участники акции протеста у здания парламента своими провокационными действиями вышли за рамки закона, в связи с чем против них будут применены соответствующие меры с использованием спецсредств.