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МВД Грузии сообщило о задержании демонстранта с двумя "коктейлями Молотова"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании участника акции протеста в Тбилиси, у которого при обыске были обнаружены две бутылки с зажигательной смесью.

Согласно распространенной ведомством вечером во вторник информации, изначально мужчина 1999 года рождения был задержан сотрудниками полиции за попытку незаконно перекрыть проезжую часть автомобильной дороги и неподчинение законным требованиям полиции, однако при личном обыске у него были изъяты так называемые "коктейли Молотова", использование которых может привести к тяжелым травмам и лишению жизни.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

"Полиция изъяла в качестве вещественного доказательства две стеклянные бутылки, фрагменты ткани и помещенный в них горючий нефтепродукт (так называемый коктейль Молотова). Согласно заключению проведенной экспертизы, на фрагментах ткани, обернутой вокруг стеклянных бутылок, имеются следы нефтепродуктов. Инцидент расследуется по части первой статьи 18-229 УК Грузии", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о прекращении продажи пиротехники в Грузии.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия
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