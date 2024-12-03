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В Тбилиси демонстранты обстреливают полицию пиротехникой, спецназ применяет слезоточивый газ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели, как и в предыдущие дни, вновь началось противостояние между полицией и демонстрантами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков хорошо экипированных молодых людей в противогазах, респираторах, балаклавах непрерывно обстреливают пиротехникой выстроившихся на проспекте Руставели сотрудников правоохранительных органов.

Бойцы спецназа МВД защищаются от попадания пиротехники щитами.

В свою очередь полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ.

От взрывов пиротехники и гранат слезоточивого газа на проспекте Руставели стоит сильное задымление.

Медики бригад скорой помощи, которые дежурят на месте, начали оказывать помощь пострадавшим.

Полиция периодически пытается задерживать проявляющих агрессию демонстрантов.

При этом в прямое противостояние с основной массой протестующих сотрудники спецназа МВД не вступают и продолжают удерживать ранее занятую позицию.

Спецназ вместе с двумя водометами стоит в ста метрах от участников акции протеста.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия
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