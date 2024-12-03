В Тбилиси демонстранты обстреливают полицию пиротехникой, спецназ применяет слезоточивый газ
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели, как и в предыдущие дни, вновь началось противостояние между полицией и демонстрантами.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков хорошо экипированных молодых людей в противогазах, респираторах, балаклавах непрерывно обстреливают пиротехникой выстроившихся на проспекте Руставели сотрудников правоохранительных органов.
Бойцы спецназа МВД защищаются от попадания пиротехники щитами.
В свою очередь полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ.
От взрывов пиротехники и гранат слезоточивого газа на проспекте Руставели стоит сильное задымление.
Медики бригад скорой помощи, которые дежурят на месте, начали оказывать помощь пострадавшим.
Полиция периодически пытается задерживать проявляющих агрессию демонстрантов.
При этом в прямое противостояние с основной массой протестующих сотрудники спецназа МВД не вступают и продолжают удерживать ранее занятую позицию.
Спецназ вместе с двумя водометами стоит в ста метрах от участников акции протеста.