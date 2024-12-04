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В Тбилиси продолжается противостояние демонстрантов с полицией

В Тбилиси продолжается противостояние демонстрантов с полицией
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси в ночь на среду продолжается противостояние между демонстрантами и полицией.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", группа участников акции непрерывно обстреливает сотрудников правоохранительных органов пиротехникой.

Некоторые демонстранты вооружились самодельными щитами, сделанными из разрезанных металлических бочек. Многие имеют противогазы и респираторы.

При этом протестующие в ходе атак на полицию с использованием пиротехники пытаются использовать тактику, перемещаясь группами и прикрываясь щитами.

Демонстранты также, как и в предыдущие дни, возвели баррикады из мусорных баков и разожгли большой костер.

В свою очередь полиция запускает в сторону атакующих их демонстрантов гранаты слезоточивого газа.

Участники акции при этом пытаются быстро подбирать падающие гранаты и бросать их в бочки с водой.

На проспекте Руставели сильное задымление.

Дежурящие врачи скорой помощи периодически оказывают помощь пострадавшим.

Бойцы спецназа МВД Грузии, прикрываясь от выстрелов пиротехники щитами, продолжают оставаться на своих позициях.

Протесты в Тбилиси

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Тбилиси Грузия
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