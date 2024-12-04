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Команда Трампа подписала меморандум о взаимопонимании с Минюстом США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа подписала с Минюстом меморандум о взаимопонимании, который даст возможность ведомству начать проверки кандидатов в члены будущей администрации, сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, соглашение позволит министерству проверять биографические данные и деятельность кандидатов, которые будут выдвигаться командой Трампа, что важно для представления им допуска к секретной информации.

В конце ноября команда Трампа подписала с администрацией покидающего Белый дом президента США Джо Байдена соглашение для официальной передачи власти. Документ позволяет предложенным Трампом кандидатам на министерские должности начать формирование департаментов и агентств, чтобы завершить передачу власти.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Белый дом Джо Байден США Дональд Трамп
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