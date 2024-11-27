Трамп и Байден подписали соглашение, позволяющее начать передачу власти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа подписала с администрацией покидающего Белый дом президента Джо Байдена соглашение, которое открывает путь к официальной передачи власти, сообщил телеканал CNN.

"Избранный президент Трамп, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом, руководимым президентом Джо Байденом, вступает в следующую фазу перехода (власти - ИФ) к своей администрации, ", - цитирует CNN заявление Сюзан Уайлс, которую Трамп назначил главой своего аппарата.

Это соглашение позволяет предложенным Трампом кандидатам на министерские должности начать формирование составов департаментов и агентств, чтобы "завершить упорядоченную передачу власти". Кроме того, оно открывает доступ команде избранного президента к ключевым брифингам и мероприятиям переходного периода, отмечается в сообщении.

Чиновники Белого дома заявили, что федеральные агентства получат указания содействовать безопасному обмену информацией с командой Трампа.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.