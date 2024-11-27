Поиск

Трамп и Байден подписали соглашение, позволяющее начать передачу власти

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа подписала с администрацией покидающего Белый дом президента Джо Байдена соглашение, которое открывает путь к официальной передачи власти, сообщил телеканал CNN.

"Избранный президент Трамп, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом, руководимым президентом Джо Байденом, вступает в следующую фазу перехода (власти - ИФ) к своей администрации, ", - цитирует CNN заявление Сюзан Уайлс, которую Трамп назначил главой своего аппарата.

Это соглашение позволяет предложенным Трампом кандидатам на министерские должности начать формирование составов департаментов и агентств, чтобы "завершить упорядоченную передачу власти". Кроме того, оно открывает доступ команде избранного президента к ключевым брифингам и мероприятиям переходного периода, отмечается в сообщении.

Чиновники Белого дома заявили, что федеральные агентства получат указания содействовать безопасному обмену информацией с командой Трампа.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

США Джо Байден Дональда Трамп меморандум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от урегулирования

Байден заявил, что Израиль и "Хезболла" прекратят огонь в среду

В "Хезболле" заявили, что тщательно изучают соглашение с Израилем

Кабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой"

Страны G7 завершают работу над выделением Киеву $50 млрд с использованием доходов от активов РФ

Страны G7 завершают работу над выделением Киеву $50 млрд с использованием доходов от активов РФ

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Трамп после победы на выборах стал популярнее среди американцев

Грузинская оппозиция предложила создать альтернативный парламент

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });