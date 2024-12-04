Таможенное сотрудничество между Белоруссией и Литвой прекратится с 27 мая

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение о таможенном сотрудничестве Белоруссии и Литвы прекратит действие с 27 мая 2025 года, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

"Министерство иностранных дел Литвы уведомило посольство Беларуси в Литве о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В ГТК отметили, что соглашение, которое регулирует таможенные отношения Белоруссии и Литвы почти 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года.

"Следует отметить, что документ касается взаимодействия во многих сферах - от осуществления таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ", - сообщили в Таможенном комитете.

Фактическое сотрудничество литовская сторона завершила 2,5 года назад. Таможенные органы Белоруссии, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала, утверждают в Минске.

"Здесь очевидно, что позицию определяют не контрольные органы на границе, а литовские политики, которые не настроены на взаимодействие наших стран", - отмечают в ГТК.

На сегодняшний день на белорусско-литовской границе функционирует лишь два пункта пропуска, на которых постоянно наблюдаются серьезные очереди.

В ГТК добавили, что белорусская таможня даже после такого шага готова к открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам.