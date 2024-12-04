Спикер Палаты представителей заявил, что не Байдену принимать решение о помощи Киеву

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США не будет рассматривать запрос президента Джо Байдена о выделении $24 млрд на связанные с Украиной расходы, так как этот вопрос находится уже в компетенции не Байдена, а избранного президента Дональда Трампа, заявил в среду спикер палаты Майк Джонсон.

"Не Байдену принимать это решение. У нас есть избранный президент, и мы подождем его решения и будем следовать указаниям нового верховного главнокомандующего по этому вопросу", - подчеркнул Джонсон на пресс-конференции.

"Поэтому я не ожидаю, что в ближайшее время поступит какое-либо новое финансирование для Украины", - добавил спикер палаты.

По словам Джонсона, члены Палаты представителей ожидают, что Трамп, когда официально вступит в должность, "изменит динамику войны на Украине".

В конце ноября Politico сообщило, что Байден запросил у Конгресса $24 млрд на военную помощь Украине и восполнение оружейных запасов Пентагона, истощившихся вследствие поставок оружия Киеву.

По данным издания, запрос предусматривает выделение $8 млрд в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украины и $16 млрд - на пополнение оружейных складов в самих США.

Издание отмечает, что Административно-бюджетное управление Белого дома предложило Конгрессу включить эту помощь в решение о продлении финансирования работы правительства во избежание шатдауна.

Срок предыдущего продления финансирования, утвержденный в сентябре, истекает 20 декабря.