Трамп считает нужным побыстрее урегулировать украинский конфликт

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта.

"Настало время действовать. Китай может помочь", - цитируют в воскресенье западные СМИ заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку".

Избранный президент США, рассуждая об украинском конфликта, выразил опасение, что "если это затянется, то может стать масштабнее и намного хуже".