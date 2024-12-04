Российские военные сообщили об уничтожении в Сирии за сутки около 120 боевиков

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ВКС РФ в рамках содействия сирийской армии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, уничтожено до 120 боевиков, сообщил в среду замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской Арабской Армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены до 120 террористов, 24 единицы автомобильной техники, танк и склад боеприпасов", - сказал Игнасюк на брифинге.

Накануне замруководителя ЦПВС проинформировал об уничтожении около 100 боевиков в результате ударов российской авиации.

В пятницу Игнасюк сообщил, что в Сирии продолжается обострение обстановки после перехода террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.