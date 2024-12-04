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Поддерживаемые Турцией силы пытаются помешать курдам укрепиться на севере Сирии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционная "Сирийская национальная армия" (СНА), поддерживаемая Турцией, оказывает все более активное противодействие курдскому ополчению в районе города Манбидж на севере Сирии, сообщает в среду "Хюрриет".

"Имеющая поддержку Турции "Сирийская национальная армия" наращивает усилия с целью не дать Рабочей партии Курдистана (РПК) и Силам самообороны сирийских курдов (YPG) укрепиться в Манбидже, в то время как оппозиционные силы продолжают неожиданное наступление против режима президента Сирии Башара Асада", - информирует издание.

По данным ряда источников в турецких службах безопасности, сирийские власти на фоне складывающейся ситуации попытались заручиться поддержкой РПК и YPG. Однако в свою очередь в СНА заявили, что перерезали основной путь на севере Сирии, соединяющий Алеппо и Ракку на востоке страны. Кроме того, СНА блокировали с трех сторон Манбидж.

Ранее СНА взяла под контроль Телль-Рифъат, который находится севернее Алеппо. До этого город восемь лет удерживали YPG. Однако СНА продолжают действовать тут из-за того, что в этом районе находятся подземные туннели, которыми может воспользоваться неприятель, а часть местности заминирована.

РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС. Однако Турция ведет споры с Соединенными Штатами и Евросоюзом по поводу их поддержки YPG, которые Анкара считает частью РКК. Ни США, ни ЕС не признают YPG террористической структурой.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. В настоящее время боевые действия идут в том числе южнее - в провинции Хама.

США Турция Сирия
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