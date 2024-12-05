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Песков заявил, что помощь Сирии будет зависеть от оценки ситуации в этой стране

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Степень оказания помощи Сирии будет зависеть от оценки текущей ситуации в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Россия в случае необходимости оказать военную поддержку Сирии.

"В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - отметил он.

Сирия РФ Дмитрий Песков
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