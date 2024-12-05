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Экономическая активность в США слабо росла с середины октября

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рост экономической активности в большинстве округов США с середины октября был слабым (slight), говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

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В трех из 12 округов были отмечены сдержанные (modest) или умеренные (moderate) темпы роста, еще в двух - стагнация или слабое снижение экономической активности.

"Хотя повышение экономической активности в целом было небольшим, ожидания роста умеренно увеличились в большинстве регионов и секторов, - отмечается в обзоре. - Представители бизнеса выражают оптимизм относительно подъема спроса в ближайшие месяцы. Потребительские расходы в целом остаются стабильными".

Уровни занятости по стране либо остались стабильными, либо слабо выросли.

"Активность найма по-прежнему была вялой, и лишь немногие компании сообщили об увеличении численности персонала. Увольнения также были низкими, - говорится в Beige Book. - Наши контакты дали понять, что ожидают сохранения стабильной занятости или ее слабого роста в течение следующего года".

Темпы повышения зарплат замедлились до сдержанного уровня в большинстве округов, отмечается в обзоре.

Подъем цен во всех округах также был сдержанным. Контакты ФРС, ориентированные как на потребителей, так и на бизнес, отметили, что компаниям стало сложнее перекладывать на потребителей повышение расходов. Стоимость производства для большинства бизнесов растет быстрее, чем цены реализации продукции, что приводит к снижению маржи прибыли.

Компании в основном ожидают, что текущие темпы роста цен будут сохраняться, однако представители бизнеса в нескольких округах полагают, что политика избранного президента США Дональда Трампа в отношении пошлин на импорт может спровоцировать усиление инфляции в стране.

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания ФРС. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 22 ноября включительно и обработана ФРБ Канзас-Сити.

США ФРБ Канзас-Сити ФРС Дональд Трамп
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