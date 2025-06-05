Экономическая активность в США немного снизилась в конце весны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США в конце весны немного снизилась, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Половина из двенадцати округов сообщила о небольшом или умеренном ослаблении активности по сравнению с предыдущим периодом, три - об отсутствии изменений, еще три - о слабом усилении.

При этом в отчетах всех Федеральных резервных банков (ФРБ) говорилось о повышенном уровне экономической и политической неопределенности, которая является причиной нерешительности и осторожного подхода домохозяйств и бизнеса к принятию решений, говорится в отчете.

Отчеты о потребительских расходах были неоднозначными. Большинство округов сообщили о небольшом снижении или отсутствии изменений. Однако некоторые ФРБ заявили об увеличении расходов на товары, которые, как ожидается, будут затронуты повышенными импортными пошлинами.

Производственная активность немного снизилась.

Продажи жилой недвижимости практически не изменились. При этом в большинстве районов страны темпы строительства жилья оставались стабильными или замедлялись.

Уровень занятости практически не изменился. Большинство ФРБ описали занятость как стабильную, три сообщили о слабом или умеренном росте, а два - о небольшом снижении. Заработная плата продолжала расти умеренными темпами.

"В целом прогноз остается немного пессимистичным и неопределенным, не изменившись по сравнению с предыдущим отчетом, - сообщается в документе. - Тем не менее, несколько округов сообщили об ухудшении прогнозов, а несколько указали на улучшение".

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать ФРБ, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 23 мая включительно и обработана ФРБ Сент-Луиса.