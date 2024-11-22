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Глава SEC Гэри Генслер покинет пост досрочно 20 января 2025 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер покинет свой пост 20 января 2025 года - в момент истечения президентских полномочий Джо Байдена.

Срок его службы на этом посту завершается лишь в 2026 году, однако отставка главы федерального ведомства США вместе с приходом нового президента является обычной практикой, отмечает MarketWatch.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал сместить Генслера, имеющего репутацию скептика по отношению к рынку криптовалют, с поста главы SEC в первый же день после возврата в Белый дом.

Генслер возглавил SEC в апреле 2021 года, он был выдвинут на эту должность Байденом.

Многие участники рынка считали позицию Генслера по отношению к криптовалютам враждебной, поскольку SEC под его руководством подала судебные иски против нескольких представителей этого сектора, а также настаивала на том, что криптовалюты должны регулироваться как ценные бумаги.

"За последний полный финансовый год 18% указаний, жалоб и рекомендаций SEC касались рынка криптовалют, хотя на их долю приходится менее 1% американского рынка капитала", - заявляла SEC.

Ожидания, что администрация Трампа займет более дружественную позицию по отношению к криптовалютам, привели к подъему стоимости биткойна до новых рекордов. Курс криптовалюты вплотную приблизился к отметке в $100 тысячам, по данным на 11:00 по Москве он составляет $99 322.

Исполнять обязанности главы ведомства после ухода Генслера, вероятно, будет один из двух представителей республиканцев в SEC - Марк Уэда или Хестер Пирс.

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