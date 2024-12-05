Поиск

Сирийское военное командование сообщило об ожесточенных боях в провинции Хама

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Антиправительственные группировки несут большие потери в боях с ВС Сирии в провинции Хама, сообщило министерство обороны страны в четверг.

"Наши силы, действующие в провинции Хама, ведут ожесточенные бои против вооруженных террористических группировок", - говорится в заявлении на странице МО Сирии в Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В Минобороны сообщают, что "террористы несут большие потери".

Также отмечается, что по террористическим группировкам наносят удары с воздуха военные РФ и Сирии. Кроме того, сирийская сторона активно применяет артиллерию.

В миреАрмия Сирии оттеснила антиправительственные силы от окрестностей города ХамаЧитать подробнее

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что вооруженные группировки заявили о начале наступления на город Хама.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

Сирия Хама
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики Mercer признали Цюрих лучшим городом мира для экспатов

Аналитики Mercer признали Цюрих лучшим городом мира для экспатов

Сечин уверен в росте спроса на нефть в Китае за счет госстимулов

Украина ввела санкции против властей Грузии

Украина ввела санкции против властей Грузии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну из-за обвинений в госизмене

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Акция протеста в Тбилиси прошла в мирной обстановке

Акция протеста в Тбилиси прошла в мирной обстановке
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации

Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5521 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Бюджет РФБюджет РФ33 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });