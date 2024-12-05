Сирийское военное командование сообщило об ожесточенных боях в провинции Хама

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Антиправительственные группировки несут большие потери в боях с ВС Сирии в провинции Хама, сообщило министерство обороны страны в четверг.

"Наши силы, действующие в провинции Хама, ведут ожесточенные бои против вооруженных террористических группировок", - говорится в заявлении на странице МО Сирии в Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В Минобороны сообщают, что "террористы несут большие потери".

Также отмечается, что по террористическим группировкам наносят удары с воздуха военные РФ и Сирии. Кроме того, сирийская сторона активно применяет артиллерию.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что вооруженные группировки заявили о начале наступления на город Хама.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.