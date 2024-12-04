Армия Сирии оттеснила антиправительственные силы от окрестностей города Хама

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская армия смогла оттеснить отряды антиправительственных группировок более чем на 20 км от окрестностей города Хама, сообщает в среду "Аль-Маядин".

По данным телеканала, наступавшие на город отряды отступили на северо-запад. Бои между сирийскими военными и их противниками идут в северо-западной части провинции Хама и северо-восточнее ее административного центра.

В городе идет обычный рабочий день, однако в Хаме слышны звуки боевых действий вдали.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в ряде других районов. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.