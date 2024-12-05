Сирийские войска объявили об отходе из города Хама

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения Сирийской арабской армии покинули город Хама после того, как антиправительственные силы смогли прорвать линии обороны, передает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на сирийских военных.

Командование сообщило, что в целях сохранения жизни гражданским лицам войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов.

Ранее в четверг, по данным AP, антиправительственные силы заявляли, что после трех дней боев с сирийской армией их отряды вошли в Хаму и движутся к центру города.

Агентство напоминает, что в Хаме сходятся дороги, ведущие на север, восток и запад страны. Провинция Хама граничит с прибрежными провинциями Латакия и Тартус. В 40 км к югу города находится город Хомс, а в 200 км - столица страны Дамаск.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.