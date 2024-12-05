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В Израиле надеются на ослабление обеих сторон конфликта после возобновления боев в Сирии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Израиль рассчитывает на то, что эскалация конфликта между властями Сирии и антиправительственными группировками ослабит и тех, и других, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

"Нам совершенно ясно, что одна сторона - это салафитские джихадисты, а другая - Иран и "Хезболла". Мы хотим, чтобы они ослабили друг друга", - заявил источник издания.

По словам чиновника, Израиль не планирует вмешиваться в конфликт или оказывать поддержку какой-либо из сторон.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

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В четверг министерство обороны Сирии сообщило, что антиправительственные группировки несут большие потери в боях с Сирийской арабской армией в провинции Хама.

Также в сирийском Минобороны отметили, что по террористическим группировкам наносят удары с воздуха военные РФ и Сирии. Кроме того, сирийская сторона активно применяет артиллерию.

Со своей стороны антиправительственные силы заявили, что после трех дней боев с сирийской армией их отряды вошли в Хаму и движутся к центру города.

Позднее стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии покинули Хаму после того, как антиправительственные силы смогли прорвать линии обороны. Сирийское командование сообщило, что в целях обеспечения безопасности гражданских лиц войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов.

Израиль Сирия Иран Хезболла
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