Макрон проводит консультации о новом премьере после прошения Барнье об отставке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в четверг с премьер-министром Мишелем Барнье, который подал прошение об отставке, сообщает Елисейский дворец. Глава государства проводит консультации по выбору нового премьера.

"Премьер-министр сегодня подал заявление об отставке своего правительства президенту республики, который принял это к сведению", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

"Господин Мишель Барнье вместе с членами правительства обеспечивает осуществление текущих дел до назначения нового правительства", - сказано в документе.

Накануне нижняя палата французского парламента - Национальное собрание - вынесла вотум недоверия правительству Барнье, инициированный левой коалицией "Новый народный фронт". За недоверие проголосовал 331 депутат. Для вотума было необходимо 288 голосов.

В связи с правительственным кризисом Макрон проводит интенсивные консультации, чтобы подобрать нового главу правительства.

В частности, президент принял председателя "Национального собрания" Яэль Брон-Пиве и назначил встречу главе сената Жерару Ларше.

СМИ также сообщают, что Макрон примет Франсуа Байру - лидера партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую коалицию "Вместе". Имя этого политика в дни правительственного кризиса называлось наряду с другими в качестве вероятного кандидата на пост следующего премьер-министра.

Тем временем руководство Социалистической партии обратилось к Макрону с призывом принять "глав партий и председателей парламентских фракций "Национальной ассамблеи" и сената, которые участвовали в республиканском фронте" во время последних парламентских выборов.

Французские политики и зарубежные эксперты продолжают в четверг активно комментировать вотум недоверия кабинету Барнье, состоявшийся в стране впервые с 1962 года, когда парламент отстранил от власти правительство Жоржа Помпиду.

Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, заявивший о решении участвовать в президентских выборах 2027 года, написал в соцсети Х, что "вотум недоверия правительству усугубит политический кризис и ослабит Францию".

Председатель парламентской фракции крайне левой "Непокоренной Франции" Матильда Пано заявила, что ее партия "автоматически" выдвинет вотум недоверия новому правительству, если премьер-министром не станет представитель левой коалиции "Новый народный фронт".

Экс-глава Еврокомиссии Романо Проди отметил, что преемник Барнье вряд ли сможет сформировать стабильное и сильное правительство. "Даже при формировании нового правительства вряд ли оно будет стабильным", - сказал он, выступая по видеосвязи на Веронском евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме.

В то же время координатор "Непокоренной Франции" Манюэль Бомпар считает, что "единственный способ вернуть стабильность - отставка президента Франции".

В четверг в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) Макрон выступит по французскому телевидению с обращением к согражданам.