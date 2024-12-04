Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты нижней палаты парламента Франции - Национального собрания - проголосовали в среду вечером за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, выдвинутый левой коалицией "Новый народный фронт".

За недоверие проголосовал 331 депутат. Для вотума было необходимо 288 голосов. Тем самым отпадает необходимость рассмотрения второго вотума, выдвигавшегося крайне правым "Национальным объединением".

Голосованию предшествовали острые выступления представителей политических фракций. Оппозиция обвиняла премьер-министра в проведении антисоциальной политики. При этом председатель фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен сказала, что политика властей вынуждает ее партию присоединиться к крайне левым. "Национальное объединение" использует "Новый народный фронт" в качестве инструмента, добавила она.

Сам Барнье, выслушав резкую критику со стороны как левых, так и крайне правых, назвал произощедшее "моментом истины и ответственности". Он подчеркнул, что истина бюджетного дефицита, от которого он старался избавиться, "напомнит о себе любому правительству, каким бы оно ни было". По его словам, "эта реальность остается, она не исчезнет по волшебству вотума недоверия".

"Этот вотум недоверия сделает все еще более сложным", - заявил премьер с трибуны Национального собрания. Он предсказал "тяжелые последствия", в частности, снижение покупательной способности французов.

Вотум недоверия правительству состоялся во Франции впервые с 1962 года, когда парламент отстранил от власти правительство Жоржа Помпиду.

Французские СМИ вечером в среду указывали на то, что 7-8 декабря президент Эммануэль Макрон должен участвовать в открытии отреставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери, предполагается, что при этом будет присутствовать глава правительства. Таким образом, новый премьер-министр может быть назначен до предстоящих выходных.