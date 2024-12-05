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Во Франции две трети населения высказались за назначение "технического правительства"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции 66% граждан считают, что политический кризис на данном этапе требует назначения "технического правительства" из экспертов, показал опрос, проведенный исследовательским центром Elabe по заказу BFMTV.

Удовлетворены отставкой правительства Мишеля Барнье по итогам вотума недоверия 54% опрошенных. В том числе 33% респондентов "скорее довольны", 21% - "очень довольны", 26% - "скорее недовольны" и 20% - "очень недовольны".

Опрос прошел 4 и 5 декабря среди 1003 взрослых французов по репрезентативной выборке.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Барнье и поручил ему "вместе с членами правительства обеспечивать текущие дела до назначения нового правительства".

В течение дня Макрон проводил консультации с целью подбора кандидатуры нового главы правительства. Президент должен выступить по телевидению с обращением к французам в 20:00 по парижскому времени (22:00 по Москве). Источники BFMTV говорят, что Макрон в этом выступлении не назовет имени нового премьер-министра.

После голосования по вотуму недоверия в среду в Национальном собрании некоторые СМИ предположили, что на мероприятиях по открытию Собора Парижской Богоматери 7-8 декабря, на которые приглашены лидеры целого ряда стран, предполагается присутствие главы правительства. На основе этого делали вывод, что нового премьера могут назначить до предстоящих выходных.

Эммануэль Макрон Elabe Франция Мишель Барнье
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