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Для председательства Польши в ЕС приоритетами станут безопасность и энергетика

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Вопросы безопасности, энергетики и конкурентоспособности Евросоюза станут приоритетными, когда председательство в союзе перейдет к Польше, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщает АР.

"Приоритетами председательства будут безопасность в широком смысле, энергетика как одно из главных условий, необходимых ЕС для восстановления полной конкурентоспособности, защита различных групп граждан, честная конкуренция", - перечислил Туск.

Польша будет председательствовать в Евросоюзе с 1 января по 30 июня 2025 года.

По словам Туска, Европа должна быть "более эгоистичной" и проявлять "больше внутренней солидарности перед лицом внешней конкуренции".

Он отметил, что председательство Польши придется на "трудный и критически важный" момент геополитических вызовов, таких как украинский кризис, предстоящие президентские выборы в Белоруссии, а также эскалация напряженности в различных частях мира и политические кризисы в некоторых крупнейших европейских странах.

Евросоюз Польша Дональд Туск Белоруссия Украина
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