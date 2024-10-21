ЕС может вернуться к вопросу о санкциях против РФ в январе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз может вернуться к вопросу о санкциях против России по завершению председательства Венгрии и окончанию кадровых перестановок в Брюсселе, сообщает в понедельник Politico.

По данным издания, Польша, которая получит председательство в Евросоюзе в январе, уже дала понять, что хочет поставить вопрос об ужесточении ограничений против импорта российских энергоносителей.

Politico напоминает, что ЕС уже ввел ограничения против российской нефти и значительно снизил закупки трубопроводного газа в РФ.

По словам дипломатов и официальных лиц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует председательство в ЕС, чтобы "свести переговоры о санкциях к минимуму".

Однако Politico подчеркивает, что на самом деле в данном случае проблема - не столько в позиции Будапешта, сколько во внутренних процессах в Еврокомиссии.

Согласно правилам, именно Еврокомиссия должна внести предложение о санкциях, прежде чем страны смогут начать обсуждать их. В июле в ЕС прошли выборы в Европарламент, по итогам которых формируется новый состав Еврокомиссии. Ожидается, что только после завершения этого процесса, позже в этом году, может начаться работа над новыми санкциями.

"Прежде всего, нам нужно предложение Еврокомиссии. Мы не можем винить Венгрию, если нам попросту сейчас нечего обсуждать", - заявил европейский дипломат изданию.