Польша увеличит расходы на оборону в 2025 году до 4,7% ВВП

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Оборонный бюджет Польши в 2025 году составит $46 млрд, достигнув 4,7% ВВП страны, сообщила в пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

"Бюджет на 2025 год включает рекордную сумму в 124,3 млрд злотых ($30,6 млрд в эквиваленте - ИФ) на национальную оборону. Вместе с расходами Фонда поддержки вооруженных сил расходы на национальную оборону в следующем году достигнут 186,6 млрд злотых ($46 млрд в сумме в эквиваленте - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Это значит, что в 2025 году расходы на польскую армию составят 4,7% ВВП, в этом году они составляют 4,2% ВВП", - подчеркнули в Минобороны.