Лукашенко попросил Путина поставить систему "Орешник" Белоруссии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить системы "Орешник" на территории Белоруссии.

"Недавно Россия успешно провела пуск "Орешника". Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего, "Орешник" были размещены на территории Белоруссии", - сказал он на церемонии подписания совместных документов по итогам заседания высшего государственного совета Союзного государства.

По словам Лукашенко, поставка "Орешника" Белоруссии значительно усилила бы оборону Союзного государства. "Очень бы просил вас, чтобы вы подумали и согласились с нашей просьбой", - сказал он.

Лукашенко также напомнил, что Москву и Минск упрекают за размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия, и заметил в связи с этим, что "Орешник" - "неядерное, но очень эффективное оружие".

"У нас есть, и я это сказал, не шутя, определенные места, где мы можем разместить это оружие с одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Белоруссии", - продолжил он.

"Пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определенным целям боевыми зарядами "Орешника", - добавил Лукашенко.