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Путин одобрил проект договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в распоряжении Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - указано в документе.

Распоряжением также разрешается МИД России в ходе переговоров вносить в проект договора не имеющие принципиального характера изменения.

Владимир Путин Белоруссия Союзное государство МИД РФ
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